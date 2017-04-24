Нападающий «Миннесоты» Эрикссон Эк сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2017

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Джоэль Эрикссон Эк сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает журналист Star Tribune Майкл Руссо.

В сезоне-2016/17 20-летний форвард дебютировал в НХЛ, проведя 15 матчей в регулярном чемпионате и три в плей-офф, набрав 7 (3+4) очков. Большую часть сезона он провёл во «Фэрьестаде», в 26 играх отметившись 16 (8+8) результативными баллами. Кроме того, он принял участие в молодёжном чемпионате мира, за семь матчей набрав 9 (6+3) очка.