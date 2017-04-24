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Самойлов, Макеев и Кошелев — лучшие игроки финала Кубка Харламова

24 апреля 2017, понедельник. 17:29. Хоккей

Молодёжная хоккейная лига определила лучших игроков заключительного раунда плей-офф. Все трое хоккеистов представляют обладателя Кубка Харламова — «Красную Армию».

Лучшим вратарём признан Александр Самойлов. 20-летний голкипер в третий раз подряд становится лучшим игроком своего амплуа в раунде плей-офф. Он провёл все четыре матча финальной серии против «Реактора» и пропустил восемь шайб. Процент отражённых бросков Самойлова – 92,0.

Лучшим защитником стал Никита Макеев. 19-летний игрок обороны за четыре проведённых матча финальной серии с «Реактором» набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+7», в заключительном раунде плей-офф он не набрал ни одной минуты штрафа.

Лучшим нападающим признан Семён Кошелев. 21-летний форвард во второй раз подряд становится лучшим игроком раунда плей-офф своего амплуа. Он провёл все четыре матча серии с «Реактором», в которых  набрал 11 (6+5) очков при показателе полезности «+8».

Источник: Официальный сайт МХЛ Сообщить об ошибке
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24 апреля 2017, понедельник
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