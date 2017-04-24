Карлссон: серия с «Бостоном» была настоящей битвой, мы заслужили эту победу

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с «Бостон Брюинз» (4-2). В полуфинале Востока его команда встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Это была настоящая битва. Все эти овертаймы, матчи в одну шайбу. Соперник всё время сидел у нас на пятках и сделал жизнь очень сложной для нас. Наши ноги оказались свежее, и в конце концов это и сыграло, на мой взгляд, решающую роль. Уверен, что мы заслужили эту победу, но всё самое трудное ещё впереди. У меня есть ощущение, что у нас сильная команда с хорошей глубиной состава. Есть много игроков, готовых выйти на первый план в нужное время», — приводятся слова Карлссона на официальном сайте НХЛ.