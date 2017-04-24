Р. Ротенберг: Дацюк пропустит ЧМ-2017, Ковальчуку может потребоваться операция

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что нападающий Павел Дацюк не успеет восстановиться к чемпионату мира по хоккею, а Илья Ковальчук в плей-офф играл с травмой, и ему может потребоваться операция.

«Ковальчук улетел на медосмотр в Германию. Он играл в плей-офф с травмой, как настоящий боец. При этом завоевал Кубок Гагарина. А после финала отправился на обследование. Картину мы поймём, когда врачи вынесут диагноз. Но есть большая вероятность, что Ковальчуку нужно будет делать операцию, чтобы подготовиться к олимпийскому сезону.

У Дацюка похожая ситуация. К сожалению, в четвертьфинальной серии с «Динамо» он получил очень серьёзную травму. Дацюк никак не успеет восстановиться к началу чемпионата мира. Чтобы не рисковать его здоровьем, чтобы Павел лучше подготовился к Олимпиаде, лучше сейчас не рисковать. Тем более такой возможности нет", — цитирует Ротенберга «Советский спорт».