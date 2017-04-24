«Ак Барс» расторгнет контракт с Михаилом Варнаковым

Как стало известно «Чемпионату», Михаил Варнаков может покинуть «Ак Барс». Казанский клуб планирует расторгнуть с нападающим контракт, который действует до 2018 года.

В сезоне-2016/17 Михаил Варнаков набрал 23 (10+13) очка в 58 матчах регулярного чемпионата, а также 2 (0+2) очка в 14 играх розыгрыша Кубка Гагарина. Хоккеист выступал за казанскую команду с сезона-2013/14. Всего в КХЛ на его счету 203 (170+133) очка в 541 матче.

По информации «Чемпионата» 32-летний форвард является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Ак Барса».