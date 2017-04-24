Плеканец: мы ожидали от сезона большего, но у «Монреаля» хорошее будущее

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Томаш Плеканец подвёл итоги сезона, в котором его команда выиграла Атлантический дивизион, но в первом раунде плей-офф уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2-4.

«Конечно, я расстроен своей низкой результативностью. Я должен был играть намного лучше и справляться со всем лучше, но я делал всё, что мог. Не всегда всё получается так, как ты хочешь.

У команды бывают сезоны, когда она забивает много голов, и сезоны, когда шайба с трудом идёт в ворота. Мы хотели и ожидали большего и должны были выступить лучше. Но у нас в команде появилось много молодых ребят, которые здорово играли. Думаю, у этого клуба хорошее будущее", — приводятся слова Плеканеца на официальном сайте клуба.

В регулярном чемпионате Плеканец набрал 28 (10+18) очков в 78 играх, в плей-офф — 3 (1+2) очка в четырёх матчах.