«Куньлунь» сыграет на предсезонных турнирах в Сочи и Магнитогорске

«Куньлунь Ред Стар» опубликовал план предсезонной подготовки команды.

1 июля команда Майка Кинэна собирается в Пекине, а через три дня направится в Москву, где игроки пройдут медицинское обследование. 8-21 июля в Херизау (Швейцария) пройдёт первый тренировочный сбор, в ходе которого «Куньлунь» проведёт два контрольных матча. 23-30 июля в Эспоо (Финляндия) будет проведён второй сбор, в рамках которого также пройдут два товарищеских матча – 28 и 30 июля. Первым соперником станет «Йокерит», второй пока неизвестен.

5-10 августа «Куньлунь» примет участие в турнире Sochi Hockey Open, где также сыграют магнитогорский «Металлург», СКА, «Сочи» и олимпийская сборная России. 12-15 августа китайская команда сыграет в Магнитогорске на мемориале И.Х. Ромазана.