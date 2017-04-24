Букмекеры считают «Вашингтон» фаворитом на победу в Кубке Стэнли

После окончания первого раунда плей-офф НХЛ букмекерская контора Bovada назвала «Вашингтон Кэпиталз» фаворитом на завоевание Кубка Стэнли. «Чикаго Блэкхоукс», которому букмекеры отдавали предпочтение перед стартом плей-офф, не смог выйти во второй раунд. Полный список выглядит следующим образом:

«Вашингтон» (7/2), «Питтсбург Пингвинз» (17/4), «Анахайм Дакс» (11/2), «Эдмонтон Ойлерз» (11/2), «Сент-Луис Блюз» (13/2), «Нэшвилл Предаторз» (7/1), «Нью-Йорк Рейнджерс» (8/1), «Оттава Сенаторз» (10/1).

«Столичные» стали лучшей командой регулярного чемпионата и в первом раунде обыграли «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4-2. В полуфинале Востока они встретятся с «Питтсбург Пингвинз».