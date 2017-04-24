Марков: ещё не думаю о завершении карьеры, хочу остаться в «Монреале»

Защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков сообщил, что хотел бы продлить контракт с клубом.

«К сожалению, мы не смогли пройти далеко в плей-офф, но в то же время в этом сезоне было много хорошего, и я с нетерпением жду следующего чемпионата. Мой приоритет — остаться в „Монреале“. Я всю карьеру провёл здесь и хотел бы здесь её закончить. Посмотрим, что случится летом.

Я ещё не думаю о завершении карьеры и жду следующего сезона. Летом отдохну и подготовлюсь к новому сезона. Хотел бы я подписать контракт больше, чем на один год? Я бы хотел контракт до конца жизни, но так нельзя. Мы пока не разговаривали о деталях и контрактной ситуации. Хочу ли я играть ещё несколько лет? Ответ на этот вопрос я оставлю при себе", — приводятся слова Маркова на официальном сайте клуба.