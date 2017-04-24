Радулов: был звонок из ФХР. У меня нет контракта, я не поеду в сборную

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта в НХЛ и подтвердил отказ от выступления за сборную России на предстоящем чемпионате мира.

«Я очень благодарен Марку Бержевену за предоставленную возможность вернуться в НХЛ. «Монреаль» — это моя команда, это мой первый выбор в плане приоритетов на будущее. Я хочу контракт с «Канадиенс» и, желательно, более длинный, чем на один год (улыбается). Я хотел бы остаться здесь. Если Бержевен хочет оставить меня, нам не нужно ждать 1 июля, чтобы договориться. Буду ли я играть на чемпионате мира? Нет. Был звонок из Федерации хоккея России. У меня нет контракта. В сборную я не поеду», — передаёт слова Радулова TVA Sports.