Радулов: был звонок из ФХР. У меня нет контракта, я не поеду в сборную

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта в НХЛ и подтвердил отказ от выступления за сборную России на предстоящем чемпионате мира.
«Я очень благодарен Марку Бержевену за предоставленную возможность вернуться в НХЛ. «Монреаль» — это моя команда, это мой первый выбор в плане приоритетов на будущее. Я хочу контракт с «Канадиенс» и, желательно, более длинный, чем на один год (улыбается). Я хотел бы остаться здесь. Если Бержевен хочет оставить меня, нам не нужно ждать 1 июля, чтобы договориться. Буду ли я играть на чемпионате мира? Нет. Был звонок из Федерации хоккея России. У меня нет контракта. В сборную я не поеду», — передаёт слова Радулова TVA Sports.
Контракт и эхо Кубка мира. Радулов не хочет на ЧМ, и его можно понять
Александр Радулов получил вызов в сборную России. Но приедет ли форвард в национальную команду? Сам он в этом сомневается.