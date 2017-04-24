ХК «Чикаго» после вылета в первом раунде уволил тренера защитников

Хоккейный клуб «Чикаго Блэкхоукс» отправил в отставку помощника главного тренера Майка Китчена. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Китчен присоединился к команде летом 2010 года и помог «чёрным ястребам» завоевать два Кубка Стэнли (2013, 2015). В обязанности специалиста входила работа с защитниками и бригадами меньшинства. В сезоне-2016/17 «Чикаго» занимал 24-е место по игре в меньшинстве, а в плей-офф не смог пройти «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде, потерпев поражение в четырёх матчах. В предыдущем сезоне «Чикаго» также не вышел во второй раунд, проиграв «Сент-Луис Блюз».