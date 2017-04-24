Защитник «Чикаго» Яльмарссон отказался сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2017

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Никлас Яльмарссон не сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Chicago Sun-Times Марк Лазерус.

Сборная Швеции высылала Яльмарссону приглашение, но он отказался выступить на мировом первенстве. Защитник играл на чемпионате мира 2012 года, а также является серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года. В сезоне-2016/17 он провёл 73 матча в регулярном чемпионате и четыре в плей-офф, набрав 18 (5+13) очков.