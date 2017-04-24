Кэссиди: решать руководству клуба, но я хочу продолжить тренировать «Бостон»

Исполняющий обязанности главного тренера «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди подвёл итоги сезона, в котором его команда проиграла «Оттаве Сенаторз» в первом раунде плей-офф, а также сообщил, что хотел бы продолжить работу в клубе.

«Сейчас мы делаем много предположений. Руководство клуба решит, останусь ли я главным тренером и какие игроки будут в составе команды в следующем сезоне. Несомненно, я 100 процентов хочу быть тренером этой команды.

Мы поправили результативность, хорошо действовали в атаках сходу и на перехватах, улучшили игру в большинстве. В серии с «Оттавой» ключевым моментом оказалось то, что мы должны были перехватывать шайбу, чтобы забивать голы. Именно поэтому в составе оказались Курали и Аккьяри. Эти ребята — Пастрняк, Макэвой — получили опыт и должны извлечь урок на будущее", — цитирует Кэссиди CBS Boston.