Панарин: еду в сборную с радостными эмоциями, я всегда буду биться за Россию

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» и сборной России Артемий Панарин сообщил, что с радостью сыграет на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Я всегда еду в сборную с сильнейшими, радостными эмоциями. Россия – моя страна, и я всегда буду за неё биться, стараться внести максимальный вклад в наш командный результат! За мировым первенством следит вся страна, всегда хочется порадовать своих земляков. Если честно, пока не удавалось следить за тем, какой набирается состав. Только недавно закончили играть.

Мне позвонили тренеры, сказали, чтобы приезжал. Спешу, бегаю по делам, чтобы всё успеть до отъезда. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь, что состав наш будет очень сильным. Это же сборная России, в ней всегда собирают всех лучших. Так что будет здорово. В сборную приеду 1 мая", — цитирует Панарина «Спорт-экспресс».