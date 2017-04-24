Прайс: все знают, как играет Радулов, он — личность, и с ним весело

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс подвёл итоги сезона, поделился мнением о нападающем Александре Радулове, а также отметил, что хотел бы заключить с командой новый контракт. Действующее соглашение истекает в конце сезона-2017/18.

«Я не волнуюсь по поводу ситуации с контрактом. Уверен, всё разрешится само собой. Мне нравится здесь играть, уверен, мы договоримся. У нас есть многое для того, чтобы стать чемпионами. Я хочу остаться здесь. Уверен, у нас получится собрать команду, которая завоюет Кубок Стэнли. Многие молодые ребята здорово показали себя в плей-офф, с каждым годом они набираются опыта. У нас прекрасное будущее.

Все знают, как играет Радулов, — выкладывается на 100 процентов. С ним весело проводить время, он — личность, с ним и на тренировках весело», — цитирует Прайса пресс-служба клуба.