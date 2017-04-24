Брассар: в таких сериях, как с «Бостоном», многое понимаешь о своей команде

Нападающий клуба «Оттава Сенаторз» Дерек Брассар подвёл итоги первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором его команда одержала победу над «Бостон Брюинз» в шести матчах. В полуфинале Восточной конференции «Оттава» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«В таких сериях многое понимаешь о своей команде. Мы толкали друг друга вперёд в те моменты, когда казалось, что сил больше нет. Но оказывалось, что энергия ещё оставалась», — приводятся слова Брассара на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.