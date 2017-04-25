Бержевен: постараемся сохранить Радулова, но мы ограничены потолком зарплат

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Александра Радулова, который заканчивается летом 2017 года. За сезон-2016/17 россиянин заработал $ 5,750 млн.

«Я не собираюсь менять полкоманды. В составе будут изменения, но у нас хороший костяк. Мы бы хотели сохранить Радулова, нам нравится многое в его игре. К сожалению, мы ограничены потолком зарплат. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы подписать с ним новый контракт», — цитирует Бержевена пресс-служба клуба.