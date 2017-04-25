Липанов: видимо, у ФХР есть дела поважнее, чем встречать юниорскую сборную

Капитан юниорской сборной России Алексей Липанов поделился впечатлениями от завоевания бронзы чемпионата мира, а также прокомментировал тот факт, что никто из ФХР не приехал встретить команду в аэропорту.

«После поражения от финнов в полуфинале все мужики были расстроены, потому что мы не просто могли, а должны были выиграть, но не забили свои моменты. Тем не менее жизнь не останавливается на этом, вышли на игру за бронзу и бились за медали. Все мужики – красавцы, все понимали, что медаль обязательно нужна. На самом деле нам очень приятно, что журналисты приехали и встретили нас, спасибо вам большое, правда, очень приятно. Если никто из федерации не приехал, значит, видимо, есть у них дела поважнее», — цитирует Липанова «Р-Спорт».