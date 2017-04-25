Ши Уэбер пошутил, что возьмёт вину на себя, если Радулов уйдёт из «Монреаля»

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер пошутил, что возьмёт вину на себя, если нападающий Александр Радулов не подпишет новый контракт с клубом. Оба игрока пришли в состав «хабов» перед сезоном-2016/17 и были знакомы друг с другом со времён выступления в «Нэшвилл Предаторз».

«Помогу ли я уговорить Радулова остаться? Если честно, думаю, он хочет остаться. Ему тут очень нравится. Он важная часть нашей команды. Мы не знаем, что случится летом, но мы продолжим разговаривать, и я сделаю всё возможное. Посмотрим, что я смогу сделать. Если он не вернётся, это будет моя вина (шутя).

Радулов был хорош в этом году. Он создаёт много моментов, часто из ничего. Иногда кажется, что ничего опасного не случится, но потом он подхватывает шайбу, стягивает на себя пару игроков соперника и делает передачу на открывшегося партнёра. И, конечно, он может забивать сам», — приводятся слова Уэбера на официальном сайте клуба.