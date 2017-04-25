Кузнецов: знали, что серия с «Торонто» будет тяжёлой

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о сопернике по первому раунду плей-офф НХЛ — «Торонто Мэйпл Лифс». Столичная команда вышла во второй кубковый раунд, переиграв канадскую команду со счётом 4-2.

«Мы прекрасно знали, что это будет тяжёлая серия. Все в команде ожидали примерно такого развития событий, никто не думал, что «Вашингтону» будет легко. Все команды, которые попадают в плей-офф, изначально являются сильными соперниками. А в матчах на выбывание идёт настоящая битва, не имеет значения, на каком месте закончили клубы регулярный чемпионат.

В каждой встрече с «Торонто» можно выделить как хорошие, так и плохие моменты. Это хоккей, здесь всегда будут взлёты и падения, но важно то, как мы будем реагировать, когда нам забивают гол. Личная статистика в плей-офф отходит на второй план, тут важен результат команды, поэтому о своей игре особенно ничего не могу сказать», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.