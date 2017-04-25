Яшин: у Буре была выше стартовая скорость, он был более взрывным, чем Макдэвид

Известный хоккеист, совладелец «Лас-Вегаса» Алексей Яшин сравнил нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида с экс-форвардом «Ванкувер Кэнакс» Павлом Буре.

«Макдэвид похож на Русскую Ракету? Это надо измерять, конечно. Но мне кажется, у Буре была выше стартовая скорость. Он был более взрывным. Макдэвид тоже взрывается, но более плавно. Они оба обладают потрясающей скоростью.

Макдэвид уже суперзвезда, хотя ему только 20 лет. Конечно, Коннор уникальный форвард. Но пока слишком молодой. Давайте посмотрим, как он будет реализовывать свой потенциал. Будем ставить Макдэвида в один ряд с Гретцки, когда ему исполнится 35. Тогда бросим взгляд назад и оценим все достижения. А в том, что это очень талантливый игрок, никто даже не сомневается, – передаёт слова Яшина официальный сайт НХЛ.