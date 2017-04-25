Бобровский не попал в число финалистов «Билл Мастертон Трофи»

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон, нападающий «Анахайм Дакс» Эндрю Кольяно и форвард «Каролина Харрикейнз» Дерек Райан стали претендентами на «Билл Мастертон Трофи», сообщает официальный сайт НХЛ.

В расширенном списке кандидатов на награду был вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, но он не попал в число финалистов трофея. Ранее российский голкипер вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи».

«Билл Мастертон Трофи» вручается игроку, проявившему высокое мастерство и верность хоккею.

В минувшем сезоне Андерсон провел 40 матчей, пропуская в среднем по 2,28 гола, отразил 92,6 процента бросков и пять раз сыграл на ноль. Кольяно в 82 играх набрал 35 (16+19) очков. Райан набрал 29 (11+18) очков в 67 играх, забив при этом три победные шайбы.