Защитник Сидоров остаётся в «Ак Барсе»

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с 19-летним защитником Михаилом Сидоровым. Об этом информирует официальный сайт казанской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между 19-летним игроком и казанским клубом рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Сидоров провёл 49 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых забил один гол и отдал шесть голевых передач. Показатель полезности составил 0, также хоккеист казанской команды отметился 8 минутами штрафа.

