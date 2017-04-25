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Гальченюк: я уже думаю о следующем сезоне, особо не думаю о контракте

25 апреля 2017, вторник. 09:45. Хоккей

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Алекс Гальченюк высказался о своей игре в сезоне-2016/17.

«Были взлёты и падения. Но в итоге мы проиграли в первом раунде плей-офф. Можно весь день стоять тут и говорить, что пошло не так, но я уже думаю о следующем сезоне. У всех своя работа: тренер тренирует, игрок играет. Конечно, я хотел делать что-то другое на льду, но ты не всегда получаешь то, что хочешь.

В плей-офф надо выходить и играть как можно лучше. Я никогда не жалуюсь. Хотел помочь команде победить. Мне нравится команда, город, болельщики. Честно говоря, я особо не думаю о контракте. Контрактными делами занимается агент, я концентрируюсь на хоккее, на восстановлении после матчей и тренировок», — передаёт слова хоккеиста канадской команды TSN.

Источник: TSN Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Алекс Гальченюк
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