Маклеллан: может, в следующей серии звено Макдэвида наберёт 15 очков

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан прокомментировал невысокую результативность капитана команды Коннора Макдэвида. Хоккеист набрал 4 очка, а канадская команда впервые с 2006 года попала в плей-офф и сразу прошла первый раунд.

«Всё зависит от того, что вы имеете в виду, когда говорите о лидере атаки. Можно говорить о темпе, настойчивости. Я считаю, что он лучший в команде по количеству созданных голевых моментов, ну, может быть, он где-то рядом. Защитники соперника смотрели только за ним, и у других появился свободный лёд. Мы выиграли. Другие прибавляют. Им и поют дифирамбы. Кэссиан, Слепышев забивали победные голы, потому что Влэшик и Браун выходили под Коннора.

Я не смотрю, кто лучший бомбардир лиги. Я смотрю, кто выигрывает и почему они выигрывают. Может быть, в следующей серии звено Коннора наберёт 15 очков. Но я всё равно буду делать то же самое: буду смотреть, кто выигрывает», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.