Кассиан: «Ойлерз» хотят стать командой, которая обыграет «Анахайм»

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан подвёл итоги серии с «Сан-Хосе Шаркс» (4-2) и поделился ожиданиями от серии с «Анахайм Дакс».

«Мы понимали, что если хотим победить, то глубина состава будет иметь огромное значение. Нам будет нужно, чтобы забивали все. Так получилось в первом раунде, и мы победили. Соперники плотно играют против Макдэвида, так что всё решается за счёт игры других звеньев. И вот мы здесь!

«Анахайм» – габаритная команда, они играют жёстче. Мы считаем, что готовы играть по-разному. Мы хотим стать командой, которая обыграет «Анахайм», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.