Юханссон считает, что «Торонто» заставил «Кэпиталз» трудиться на полную катушку

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон поделился эмоциями от выхода во второй раунд плей-офф НХЛ.

«Торонто» заставил нас трудиться на полную катушку в этой серии, но мы использовали свой опыт и не паниковали в трудные моменты. Это говорит о нашем характере, который ничем не сломить. Это плей-офф, здесь ничего не даётся просто так, мы не ожидали лёгкой прогулки с «Лифс».

Нереализованные моменты? Да, было ощущение, что много не забили в этой серии, но здесь нужно продолжать работать. Если шансы возникают, это значит, что вы что-то делаете правильно. Рано или поздно моменты превратятся в голы, так и получилось в шестой игре. Наше звено забросило две шайбы в первом матче, потом мы переживали взлёты и падения, но главное, что другие ребята сделали шаг вперёд и помогли добиться результата», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.