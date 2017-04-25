Тротц подчеркнул, что в «Вашингтоне» вратарю Холтби доверяют на 100%

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц высказался о значимости голкипера Брэйдена Холтби. Во втором раунде плей-офф НХЛ столичная команда сыграет с действующим обладателем кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз». Также специалист отметил сложность серии первого кубкового раунда с точки зрения давления на команду.

«Мы с самого начала знали, что это будет очень тяжёлая серия. Все в «Вашингтоне» ожидали серьёзного сопротивления со стороны «Торонто». Они провели фантастический сезон и заслужили огромное уважение. Мы использовали опыт, чтобы сдержать натиск соперника в первом периоде, в целом игра была равной.

В некоторых моментах нам помогал Холтби, сделавший ряд ключевых сейвов. Знаю, что некоторые сомневаются в нём и не рассматривают его как вратаря мирового уровня, но внутри команды все доверяют Брэйдену на сто процентов. Наш опыт и характер в полной мере проявились, когда Мэттьюс забросил первую шайбу в третьем периоде после удачного отскока. Считаю, что после этого мы показали свой лучший хоккей в самый важный отрезок серии. Это многое говорит о «Вашингтоне».

Мы были фаворитами этой серии, так что пришлось иметь дело с определённым давлением, надо это признать. «Торонто» было нечего терять, у нас же была совершенно противоположная ситуация после выигрыша Президентского кубка, но мы справились и продолжаем борьбу за Кубок Стэнли», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.