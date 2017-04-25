Дмитрий Медведев поздравил Третьяка с 65-летием

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием президента ФХР Владислава Третьяка.

«Миллионы болельщиков помнят блестящую игру своего непробиваемого вратаря, вашу отточенную технику, умение видеть поле, героическую защиту ворот сборной СССР. А особенно ледовую битву с канадцами в Суперсерии-72. Благодаря вам тысячи мальчишек в нашей стране мечтали стать хоккеистами», – говорится в поздравлении Медведева.

Медведев подчеркнул, что редкий талант, блестящая реакция, отличная подготовка в сочетании с мужеством и целеустремленностью помогли добиться Третьяку успехов на самых престижных международных соревнованиях, трижды подняться на высшую ступень олимпийского пьедестала, стать лучшим голкипером.