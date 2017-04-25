Пекинский клуб в МХЛ будет называться «Куньлунь Ред Стар Джуниор»

Пекинская команда из системы клуба «Куньлуня», которая будет выступать в МХЛ, получит название «Куньлунь Ред Стар Джуниор».

Ранее управляющий директор МХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига 1 мая объявит о том, кто войдет в неё для участия в чемпионате сезона-2017/18, после того как к 30 апреля лига получит финансовые гарантии от всех клубов. Клуб для участия в ВХЛ будет называться «Куньлунь Ред Стар Кэпитал», проводить домашние матчи он будет также в Пекине.

«На сегодняшний день все три команды будут базироваться в Пекине», — сообщили в пресс-службе.