Судьям и инспекторам ВХЛ не выплатили долги по зарплате за сезон-2015/16

Как стало известно «Чемпионату», перед некоторыми судьями и инспекторами Высшей хоккейной лиги до сих пор не погашены задолженности по зарплате за сезон-2015/16.

Напомним, что с сезона-2016/17 некоммерческое партнёрство «Высшая хоккейная лига» потеряло права на проведение соревнований Высшей хоккейной лиги. Начиная с сезона-2016/17, чемпионат и первенство Высшей хоккейной лиги проводятся Федерацией хоккея России. В сезоне-2016/17 обладателем кубка Братины стала балашихинская хоккейная команда «Динамо».