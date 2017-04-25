Журналист: Мэттьюс может вернуть сборной США былое величие

Колумнист TSN Гэри Лоулесс считает, что 19-летний форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс должен принять участие в ОИ-2018.

«Мэттьюс – это сплав всех гениальных хоккейных качеств: скорости, силы, сообразительности. А вишенкой на торте являются его нереальные бомбардирские данные.

Последний гол Остона в ворота «Вашингтона» поставил восклицательный знак в дебютном для него сезоне и последним напоминанием того, что он может дать Америке, хоккею и НХЛ на Олимпиаде-2018. Неучастие Мэттьюса в зимних Играх будет ошибкой. Мэттьюс, уроженец Аризоны, может вернуть сборной США былое величие», — написал Лоулесс.