«Динамо» Р предоставит финансовые гарантии, команду может возглавить Хартли

Руководство рижского «Динамо» предложит главному тренеру сборной Латвии Бобу Хартли возглавить команду. Предполагается, что специалист будет совмещать работу в клубе и сборной.

Хартли возглавил сборную Латвии 20 декабря 2016 года. Соглашение с канадским специалистом рассчитано на год с возможностью продления ещё на год. Рижское «Динамо» заняло последнее место в Западной конференции по итогам сезона.

«После чемпионата мира клуб будет обсуждать с Хартли возможность его работы главным тренером «Динамо», — сообщили в пресс-службе клуба.

Также появились сведения, что «Динамо» в ближайшее время предоставит финансовые гарантии.

«С подачей документов в лигу всё будет нормально, планируем закрыть вопрос в течение недели. Мы пообщались с Хартли, посмотрели, как он работает, и убедились, что это специалист высокого класса. Фактически можно сказать, что я уже сделал ему предложение. Хартли ответил, что все зависит от условий, так что сейчас над этими условиями мы будем работать. Отмечу, что мы заинтересованы в этом тренере вне зависимости от результата на чемпионате мира, я так ему и сказал», — пояснил председатель совета латвийского клуба Юрис Савицкис.