Форвард «Монреаля» Плеканец усилит сборную Чехии на ЧМ-2017

Сборная Чехии пополнилась хоккеистом клуба Национальной хоккейной лиги. Речь идёт о нападающем «Монреаль Канадиенс» Томаше Плеканеце. Об этом сообщил генеральный менеджер чешской национальной команды Мартин Ручински.
Канадская команда вылетела из плей-офф Национальной хоккейной лиги на стадии первого раунда, в шести матчах проиграв серию «Нью-Йрк Рейнджерс». В сезоне-2016/17 чешский форвард канадской команды суммарно провёл 84 матча и набрал в них 31 очко. В 57 матчах мировых первенств на счету игрока 41 очко.
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