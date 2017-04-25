Шоу не смог сыграть в 6-м матче серии с «Рейнджерс» из-за сотрясения

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Эндрю Шоу пропустил шестой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ). Канадская команда в итоге проиграла серию плей-офф со счётом 2-4. Хоккеист пропустил последний матч сезона для своей команды из-за сотрясения мозга. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

По всей видимости, 25-летний форвард получил сотрясение в пятой игре в результате удара о борт после хита защитника команды из Нью-Йорка Дэна Жирарди.