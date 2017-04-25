Защитник «Локомотива» Пашнин продолжит карьеру в ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Локомотива» Михаил Пашнин с большой долей вероятности продолжит карьеру в ЦСКА. Пашнин уже играл за ЦСКА до перехода в «Локомотив», проведя в составе «армейцев» три сезона (2009-2012 г.).

В сезоне-2016/17 Пашнин провёл за ярославскую команду 58 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, шайб не забросил и отдал 11 голевых передач. Показатель полезности составил «+10», количество штрафных минут 78. В 15 матчах плей-офф хоккеист очков не набрал, заработал показатель полезности «-1» и 14 штрафных минут.