Голубович: моё будущее, видимо, будет решаться на тренерском совете ФХР

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович сообщил, что ждёт решения Федерации хоккея России по его будущему. Команда завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

«С командой 1999 года, как вы понимаете, работа окончена, ребята переходят в распоряжение главного тренера молодёжной сборной России Валерия Брагина. Что касается моего будущего, то всё, видимо, будет решаться на тренерском совете ФХР, где будут подводиться итоги сезона. Мне сложно тут говорить, есть руководство федерации, они и будут решать, как они всё это видят. Я здесь уже вторая сторона медали», — сказал Голубович.