«Авангард» продлил контракты с форвардами Фищенко и Рожковским

«Авангард» объявил о подписании новых контрактов с двумя молодыми хоккеистами. На два года продлены соглашения с нападающими Иваном Фищенко и Артёмом Рожковским.

В прошедшем сезоне Фищенко провёл за «Авангард» 43 матча, в которых набрал 4 (2+2) очка. Рожковский в составе «Омских Ястребов» сыграл 45 матчей и набрал 23 (7+16) очка.

«Оба хоккеиста на просмотровом сборе в Омске произвели хорошее впечатление на главного тренера Андрея Скабелку. Фищенко обладает всеми качествами для того, чтобы стабильно играть в основе главной команды, это работоспособный парень, умеющий играть в силовой хоккей. Рожковский уже в 19 лет обладает внушительными габаритами – 92 кг. веса и 186 см. роста, – мы видим в нём перспективу, кроме того, для нас крайне важно, чтобы в команду КХЛ пробивалось как можно больше воспитанников нашей школы. Однако каждый должен своей работой завоевать место в составе», – заявил генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев.