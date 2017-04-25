Форвард Стась-младший из второго немецкого дивизиона покинул сборную Беларуси

Ещё один хоккеист покинул сборную Беларуси. Форвард Сергей Стась-младший покинул расположение национальной сборной Беларуси. Об этом информирует «Страница хоккея Беларуси» со ссылкой на хоккейную федерацию.

25-летний нападающий в настоящее время выступает во второй лиге чемпионата Германии. На счету Сергея Стася-младшего 9 заброшенных шайб и 17 голевых передач в 44 матчах текущего сезона. Кроме того, хоккеист национальной сборной Беларуси имеет также и немецкий паспорт.

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