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Чехи заявили на этап Евротура игроков из НХЛ, а также 13 хоккеистов клубов КХЛ

25 апреля 2017, вторник. 14:20. Хоккей

Сборная Чехии определилась с составом на домашний этап Евротура. Континентальную хоккейную лигу представляют вратари Францоуз, Фурх, защитники Ержабек, Йордан, Коларж, Кундратек, нападающие Филиппи, Хорак, Кашпар, Коварж, Радил, Секач, Зогорна — всего 13 игроков.

В турнире примут участие джокеры чешской команды — вратарь «Детройт Ред Уингз» Петр Мразек, защитник и форвард «Филадельфия Флайерз» Радко Гудас и Якуб Ворачек. Также примут участие в турнире игроки обороны «Флорида Пантерз» Якуб Киндл и «Чикаго Блэкхоукс». Нападающий «Монреаль Канадиенс» Томаш Плеканец на этап Евротура не заявлен.

Полностью состав чешской национальной команды выглядит следующим образом:

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Чехии — Хоккей
Новости. Хоккей
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