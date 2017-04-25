СКА продлил контракт с нападающим Кетовым

Нападающий СКА Евгений Кетов продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона- 2019/20.

«Очень рад, что продолжу выступать за СКА. За четыре года Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, а Ледовый – родным дворцом. В ближайших планах – двухнедельный отпуск, а затем вернусь в Петербург и начну понемногу готовиться к следующему сезону, к началу тренировок с командой уже нужно быть в форме.

Конечно, если получится, отвезу Кубок Гагарина в Губаху, как и в 2015 году. Хочу ещё раз поблагодарить всех болельщиков за поддержку в Ледовом и на выездных матчах!» – прокомментировал продление контракта Кетов.