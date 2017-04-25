Болельщики ТХК: просим сохранить команду, начали сбор подписей

Болельщики ТХК обратились с открытым письмом к губернатору Тверской области Игорю Михайловичу Рудене, правительству Тверской области, депутатам тверской областной думы, председателю комитета по физической культуре и спорту Тверской области, предпринимателям Тверской области.

«Болельщики ТХК вынуждены вновь и вновь обращаться к вам как к людям, в чей власти, в чьих руках находится судьба нашего любимого ТХК!

Все вы знаете, что в августе 2016 года, когда решалось, будет ли ТХК выступать в первенстве ВХЛ, простые болельщики и самый знаменитый воспитанник Тверской школы хоккея Илья Ковальчук обратились к тогда ещё и.о. губернатора Тверской области г-ну Рудене И.М. с просьбой оказать клубу поддержку и подписать гарантийное письмо в Федерацию хоккея России. Такое письмо было подписано, и команда стартовала в чемпионате ВХЛ. И не просто стартовала, а вскоре захватила лидерство и держалось на первом месте несколько месяцев. В январе 2017 года перед игроками была погашена задолженность за несколько месяцев. Но из-за нестабильной финансовой ситуации ряд основных игроков решили покинуть наш клуб. Это существенно «обескровило» команду. Завершать регулярный сезон пришлось в очень ослабленном составе. Но тем не менее команда закончила чемпионат на седьмом месте и очень достойно билась в первом раунде плей-офф. Но силы у ребят оказались не беспредельны.

Но мы, болельщики, гордимся нашей командой. Мы поблагодарили всех, кто был причастен к команде, к успеху в регулярном чемпионате, к победе на студенческой Универсиаде. Ведь именно на базе ТХК была создана студенческая сборная России. А ведь эта победа была не только для болельщиков ТХК, а для всей нашей дружной семьи любителей хоккея в России.

Но вот сезон закончен, а проблемы остались и, как снежный ком, увеличиваются ежедневно. Задолженность клуба перед сотрудниками, а также перед дворцом спорта уже превысила все мыслимые сроки. Контакты у тех хоккеистов, что ещё остались в команде, истекают 30 апреля. Вопросы погашения долгов и формирования бюджета на следующий сезон не решаются.

В Твери хоккей всегда был больше чем просто игра с шайбой. Хоккей — почти культ, его обожают, его любят, в него отдают своих детей. На хоккей ходят семьями, с детьми. Многочисленные любители хоккея Твери и области могут в одночасье лишиться столь захватывающего зрелища, как ХОККЕЙ.

Сейчас настал час икс. Либо клуб ТХК перестанет существовать на планете под названием «ХОККЕЙ» и мы, болельщики, скажем вам спасибо за смерть ТХК, либо мы будем всем вам благодарны и скажем СПАСИБО за команду, за радость в детских глазах, когда мы ведём своих детей во дворец спорта на матчи их любимой команды ТХК!

Мы просим вас сохранить главную команду Тверского региона.

Тверские болельщики уже начали сбор подписей за сохранение команды по всему городу. Проводятся мероприятия по согласованию митинга в поддержку команды под лозунгом «ТХК, живи». Мы надеемся, что нас услышат и решение будет принято в самые короткие сроки. Так как сломать старое, созданное годами, можно за несколько минут, а построить новое за короткий срок невозможно.

С глубоким уважением, болельщики ТХК», — сказано в письме, опубликованном на официальном сайте клуба.