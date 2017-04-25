Воробьёв: вратарская линия и оборона «Динамо» устраивают тренеров

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв вспомнил о серии со СКА и высказался об изменениях в составе.

«Задача – выиграть Кубок Гагарина? Здесь ничего удивительного. Команда с большими традициями, и это нормальное явление, когда ставятся такие задачи.

Если вспомнить нашу серию со СКА, то мы реально имели хорошие моменты. Мы победили в первой игре, во второй контролировали ситуацию, неплохо отыграли домашние матчи. Где-то не хватило нам в реализации. Может быть, опыта на завершающей стадии атаки в большинстве. Нужно просто больше работать над этими компонентами. И верить в себя, в тот путь, каким ты идёшь, это самое главное. Не надо бояться – там тоже живые люди, которые ошибаются. Выиграть можно у любой команды. И проиграть можно любому.

Состав? Изменения, конечно, будут. Вратарская линия и оборона нас устраивают. Что касается атаки, то нападающий должен в первую очередь забивать. В матчах со СКА у нас нападающие очень мало забивали. Значит, что-то нужно менять, искать, пробовать новые сочетания. В принципе я доволен тем коллективом, теми игроками, которые есть в нашей команде. Но точечные изменения необходимы, нужно команду омолаживать. Да, у нас были заслуженные ребята, которые немало сделали для «Динамо». Но будем разговаривать, будем кого-то менять или как-то расставаться", – передаёт слова тренера «Российская газета».