Жамнов: надеемся, что с финансами у «Спартака» будет лучше, хуже не будет точно

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о целях смены главного тренера по ходу сезона, а также о будущем команды и её задачах.

Думали о том, что смена тренера обычно встряхивает команду, придаёт дополнительных положительных эмоций. Верили, что ситуация может измениться в лучшую сторону. Но, к сожалению, не сработало. Кроме того, пошли травмы… Это, конечно, не главная и не единственная причина. Просто тем игрокам, которые выбывали из-за травм, равноценной замены не было. Скамейку запасных «Спартака» длинной не назовёшь. Некоторые матчи были проиграны безвольно. Команда вроде бы неплохо начинала, вела в счёте. Но вторые периоды… Если смотреть статистику, то здесь полный провал. Не было чёткой системы игры в обороне, а если называть вещи своими именами – там был бардак.

Епанчинцев? Вадим Сергеевич был не единственным кандидатом на должность главного тренера. Мы рассматривали четырёх претендентов. Но кто-то отказывался, кто-то уходил в другие клубы, кто-то не подходил нам. Фамилии я называть не буду, скажу лишь, что это были исключительно наши специалисты. В этом смысле линия «Спартака» остаётся неизменной: на должности главного тренера – только наши. В итоге остановились на Епанчинцеве.

Финансовое положение «Спартака» в следующем сезоне? Хуже не будет – это точно. Надеемся, что будет лучше. Это облегчит нам работу в плане комплектации состава, позволит по ходу сезона делать ротацию игроков, создать ситуацию, при которой они будут сражаться за попадание в основу. Новички, конечно, будут. Тот состав, который я хотел бы видеть, уже есть. Но прогнозировать, удастся ли заполучить всех, кого хотели бы видеть, пока нельзя. Повторюсь, всё упирается в бюджет. В тех рамках, которые были в прошлом году, мы действуем сейчас. Но надеемся на улучшение.

У нас будет два сбора – в Чехии и Австрии. Что касается предсезонных турниров – будем участвовать в Кубке губернатора Нижегородской области и в Кубке мэра Москвы. Уже поставлена цель, это попадание в плей-офф. Но это не значит, что если удастся её достичь, то можно будет расслабиться. Понятно, что команда пробивается в розыгрыш Кубка Гагарина не для галочки», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.