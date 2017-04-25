Знарок: посмотрим в деле выбранных нами кандидатов, соперники сильные

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился ожиданиями от Чешских игр. Тренерский штаб российской команд назвал состав на этап Евротура.

«Три матча Евротура – важный этап подготовки к чемпионату мира. Нам предстоят три встречи с сильными соперниками, в которых мы посмотрим в деле выбранных нами кандидатов. После возвращения 2 мая мы проведём контрольный матч с олимпийской сборной, которая в эти же дни сыграет на Кубке АЛРОСА в Санкт-Петербурге, и уже тогда примем окончательное решение по составу на мировое первенство», — цитирует Знарка официальный сайт ФХР.