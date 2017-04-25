«Ак Барс» продлил контракт с защитником Яруллиным

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с 23-летним защитником Альбертом Яруллиным. Об этом информирует официальный сайт казанской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Яруллин провёл 42 матча в Континентальной хоккейной лиге за «Ак Барс» и 9 матчей в Высшей хоккейной лиге за «Барс». На уровне Континентальной хоккейной лиги на счету игрока 10 очков, на уровне Высшей хоккейной лиги 4 очка. Ранее клуб продлил контракт с форвардом Денисом Голубевым.