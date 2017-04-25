Генменеджер «Коламбуса»: убеждён, что Бобровский будет лучше играть в плей-офф

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен подвёл итоги сезона, а также выразил уверенность, что Сергей Бобровский в будущем покажет лучшую игру в плей-офф. Российский вратарь по итогам регулярного сезона стал финалистом «Везина Трофи», но в первом раунде отразил 88,2 % бросков, пропуская в среднем 3,88 шайб за игру.

«В прошлом году, возможно, было чувство, что мы сделали шаг назад. В этом сезоне мы сделали два, а может, и три шага вперёд. Конечно, мы расстроены, что проиграли в первом раунде со счётом 1-4, но в четырёх из пяти матчей мы не уступали сопернику, шли ноздря в ноздрю с действующим чемпионом. Мы создавали больше опасных моментов, перебросали их, но не смогли добиться желаемого результата. Мы всегда стараемся смотреть глубже — в этой серии были игры, когда мы действовали очень хорошо.

Бобровский знает, что ему надо лучше играть в плей-офф. Я убеждён, что так и будет. Он сильно мотивирован и всегда ищет способы улучшить свою игру", — цитирует Кекяляйнена NBC Sports.