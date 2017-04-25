Иржи Секач продлил контракт с «Ак Барсом» на два года

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с 24-летним чешским нападающим Иржи Секачем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Секач провёл за «Ак Барс» 47 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 27 (13+14) очков, и 15 игр в плей-офф, отметившись 10 (6+4) результативными баллами. Чех выступает в казанской команде год, до этого он два сезона провёл в НХЛ, а ранее играл за «Лев». Всего в КХЛ на его счету 84 (33+51) очка в 195 матчах.