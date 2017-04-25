А. Ротенберг: «Динамо» никто не даст пропасть, ФХР окажет клубу всемерную помощь

Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг на встрече с руководством московского «Динамо» прокомментировал финансовую ситуацию в клубе и отметил, что федерация окажет ему всестороннюю помощь.

«Сейчас всему динамовскому спортивному движению приходится непросто – все знают о сложностях в футбольном клубе, некоторых других видах спорта… Но в центральном совете общества работают профессионалы, которые прекрасно видят состояние дел и понимают, как выйти из сложившейся ситуации. Мы как Федерация хоккея России, конечно же, следим за развитием событий и всегда готовы прийти на помощь. Но для нас как для главной хоккейной организации страны наибольший интерес представляет всё-таки хоккейная команда.

Мы знали о нестабильном финансовом состоянии в «Динамо», но надеялись, что клуб сумеет разобраться с этими сложностями. Увы, получилось иначе. Тем не менее именно этот клуб сумел выстроить хоккейную вертикаль, благодаря которой выпускники детской школы остаются в системе и имеют все шансы заиграть в первой команде. На днях команда «Динамо» (Балашиха), состоящая в основном из воспитанников клуба, стала чемпионом ВХЛ, а ведь там играли сплошь молодые ребята, которые ещё в прошлом, позапрошлом годах играли в молодёжной лиге. «Динамо» никто не даст пропасть, и мы со своей стороны окажем всемерную помощь и поддержку хоккейному клубу, поможем преодолеть этот кризис", – сказал Ротенберг.