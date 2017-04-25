Остон Мэттьюс не сыграет за сборную США на ЧМ-2017

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Оснон Мэттьюс подтвердил, что не сыграет за сборную США на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон.

19-летний форвард провёл дебютный сезон в НХЛ, стал лучшим бомбардиром лиги среди новичков, набрав 69 (40+29) результативных баллов в 82 играх регулярного чемпионата. В шести матчах плей-офф он отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной голевой передачей. В первом раунде плей-офф «Торонто» проиграл «Вашингтон Кэпиталз».