Остон Мэттьюс не сыграет за сборную США на ЧМ-2017

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Оснон Мэттьюс подтвердил, что не сыграет за сборную США на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон.
19-летний форвард провёл дебютный сезон в НХЛ, стал лучшим бомбардиром лиги среди новичков, набрав 69 (40+29) результативных баллов в 82 играх регулярного чемпионата. В шести матчах плей-офф он отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной голевой передачей. В первом раунде плей-офф «Торонто» проиграл «Вашингтон Кэпиталз».
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